شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة نوريتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نوريتش سيتي المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب كارو رود، في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
الوسط: هندرسون، فينالدوم، نابي كيتا.
الهجوم: تشامبرلين، فيرمنيو، محمد صلاح.
ويتصدر فريق ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة، ويسعى لاستمرار سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإنجليزي، بينما يقبع نوريتش سيتي في ذيل الجدول برصيد 18 نقطة.
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