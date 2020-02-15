شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يعلن عودة ظهير الفريق للتدريبات بعد الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، بيتسو موسيماني، عودة المدافع والظهير الأيسر المميز، تبوجو لانجرمان، للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب بين الفريقين، في القاهرة، 29 فبراير الجاري.
وكانت التقارير خلال الأيام الماضية، تشير إلى إمكانية خضوع اللاعب لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ، في الوقت الذي أكد فيه المدرب حاجة لانجرمان للراحة لمدة 14 يومًا.
ولكن يبدو أن هناك تطورًا في حالة اللاعب الطبية، وهذا ما أكده موسيماني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي صباح اليوم، السبت، وقال: «عاد لانجرمان إلى التدريبات اليوم».
وتابع: «كان بعيدًا لمدة أسبوعين ونصف، نحن سعداء بعودته مرة أخرى، لكننا نشعر بالحزن بسبب إصابة ثابيلو (مورينا) وأنيلي (نجكونجكا) اللذين كنت أعتمد عليهما في مركز الظهير الأيمن».
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