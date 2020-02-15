برشلونة يعبر خيتافي بفوز صعب للغاية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

إنتهت منذ قليل مباراة برشلونة ضد خيتافي في مواجهة جمعت بينهم ضمن مبارايات الجولة الـ٢٤.



ونجح برشلونة في الجولة الماضية في تجاوز عقبة خيتافي صاحب الترتيب الثالث بصعوبة شديدة، بعد أن تفوق بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تقارب كبير في المستوى بين الطرفين وإضاعتهما للكثير من الفرص.

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وسجل هدفي برشلونة جريزمان في الدقيقة ٣٣، وسيرجي ريبرتو في الدقيقة ٣٩، بينما جاء هدف خيتافي في الدقيقة ٦٦ عن طريق أنخيل رودريجيز.

وبهذا الفوز يتساوي برشلونة في الصدارة مع ريال مدريد في عدد النقاط، ولكن يتفوق النادي الملكي في عدد الأهداف، مع الذكر أن ريال مدريد يتبقي له مباراة سوف يلعبها مساء الغد.