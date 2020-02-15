شكرا لقرائتكم مدرب الرجاء قبل مواجهة الإسماعيلى: نسعى للفوز ذهابا وإيابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال سلامي مدرب الرجاء المغربي أن الإسماعيلي فريق قوي واستطاع الوصول للدور قبل النهائي ولديه طموحات قوية ، مشددا على أنه يمتلك لاعبين مميزين في الجانب الهجومي.

وأستكمل خلال المؤتمر الصحفى :”المباراه بالنسبه لنا هامه جدا ، سنعمل للفوز في مباراة الذهاب و الإياب ، الرجاء فريق كبير ينافس علي ثلاثة بطولات وعندنا تصور للموسم و مواجهات قوية”.

واسترسل :”لدينا ثقة في اللاعبين الموجودين في قدرتهم علي تعويض الغيابات ،وصول الإسماعيلي للدور قبل النهائي يؤكد دوافع الإسماعيلي لهذه البطوله لذلك نستعد للمباراه بشكل خاص”.

وواصل :”الفريق مر بفترة صعبة من إصابات وإخفاقات ،وعملنا علي تصحيح الاخطاء والخروج من الحالة السيئة”.

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من جانبه قال المعطي تيميزو لاعب الرجاء بأن المباراه هامه وهدفنا تحقيق الفوز والوصول للمباراه النهائية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية ، فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف.

وحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى على منح لاعبى خط الدفاع تعليمات خاصة حول كيفية الحد من رقابة أبرز لاعبى الرجاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء حيث ظهر خلالها مفاضلة الجهاز الفنى بين أكثر من لاعب لتعويض غياب الثلاثى الأساسى باهر المحمدى قائد الفريق وعبدالرحمن مجدى وعماد حمدى.