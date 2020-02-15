شكرا لقرائتكم أحمد ياسر وإسلام عطية خارج قائمة المصرى فى مباراة المقاولون بسبب الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب ثنائى المصرى البورسعيدى أحمد ياسر وإسلام عطية عن مواجهة فريقهما المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في لقاء فريقهما الأخير أمام الأهلى بالدورى والذى خسره الفريق الساحلى بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يستعين إيهاب جلال المدير الفني للمصرى ببعض اللاعبين البدلاء في إطار رغبته في تطبيق سياسة التدوير بالفريق للتغلب على الإصابات التي ضربت عدد كبير من نجوم النادى الأخضر وأدت لتدهور النتائج مؤخرا.

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