شكرا لقرائتكم أحمد ياسر وإسلام عطية خارج قائمة المصرى فى مباراة المقاولون بسبب الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يستعين إيهاب جلال المدير الفني للمصرى ببعض اللاعبين البدلاء في إطار رغبته في تطبيق سياسة التدوير بالفريق للتغلب على الإصابات التي ضربت عدد كبير من نجوم النادى الأخضر وأدت لتدهور النتائج مؤخرا.
جدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضاً.
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