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أحمد ياسر وإسلام عطية خارج قائمة المصرى فى مباراة المقاولون بسبب الإيقاف

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب ثنائى المصرى البورسعيدى أحمد ياسر وإسلام عطية عن مواجهة فريقهما المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في لقاء فريقهما الأخير أمام الأهلى بالدورى والذى خسره الفريق الساحلى بثلاثية نظيفة.

 

ومن المقرر أن يستعين إيهاب جلال المدير الفني للمصرى ببعض اللاعبين البدلاء في إطار رغبته في تطبيق سياسة التدوير بالفريق للتغلب على الإصابات التي ضربت عدد كبير من نجوم النادى الأخضر وأدت لتدهور النتائج مؤخرا.

 

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وشقيقه فريق نهضة بركان المغربي إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البوتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا.

 

جدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضاً.

 

 

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