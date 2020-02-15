شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يطمئن جمهوره من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن مؤمن زكريا لاعب الأهلى جمهوره من أمريكا من خلال نشر صورة علبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب ضاحكا.

وسافر زكريا إلى أمريكا خلال الأيام الماضية من أجل مواصلة رحلته العلاجية.



مؤمن زكريا

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

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وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.

حقق مؤمن زكريا مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.