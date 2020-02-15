شكرا لقرائتكم ساسى بعد التتويج بالسوبر: الحمد لله البطولة الرابعة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عن سعادته بعد لتتويج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الجمعة في قطر.

ونشر ساسى صورا حاملا الكأس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا عليها :" الحمد الله البطولة الرابعة ليا معا نادي الزمالك و ان شاء الله مزيد من البطولات".

Advertisements

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.



