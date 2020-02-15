شكرا لقرائتكم جمال محمد على يرأس بعثة منتخب الشباب فى البطولة العربية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة والمشرف على منتخب الشباب، لرئاسة بعثة الفراعنة الصغار فى السعودية، على أن يلحق ببعثة المنتخب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالامارات.

وتطير غدا بعثة منتخب الشباب مواليد 2001، إلى السعودية لخوض بطولة كأس العرب التى يشارك بها 16 فريقا تم تقسيمهم الى 4 مجموعات.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد، للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

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تعرف على مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب:

المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.