شكرا لقرائتكم الخروبى يعلن أول قائمة له مع دجلة لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجزائرى مصطفى الخروبى المدير الفنى المؤقت لفريق وادي دجلة، القائمة التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة نادى مصر، المقرر لها فى الثالثة عصر غدًا الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة كأس مصر.

وضمت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من:

محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – عبد الرحمن بودى – مروان حمدى – محمد هلال – محمد عبد العاطى – عمرو صالح – حسام عرفات – أحمد حسن - بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – رودنى أنطوى - أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا.

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ويقود الخروبى وادى دجلة فى مواجهة نادى مصر، ويعاونه يونس زردوك ومحمد عبد الواحد وعبد الباقى جمال، وذلك لحين استقرار مجلس الإدارة على المدير الفنى الذى سيتولى المهمة بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونيس.

وقرر اليونانى ترايانوس ديلاس، المرشح لتولي تدريب الفريق الكروى الأول لنادي وادى دجلة، التواجد فى مدرجات استاد السلام من أجل متابعة مباراة الغزلان أمام نادي مصر، ووصل ديلاس إلى القاهرة يوم الخميس الماضى، وعقد جلسة مع مسئولو النادى الدجلاوى برئاسة ماجد سامى، للتفاوض حول توليه القيادة الفنية للفريق، خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذى تمت إقالته وفسخ تعاقده بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

ولم يستقر مجلس إدارة وادى دجلة علي بديل تاكيس جونيس حتي الأن حيث هناك أكثر من أسم مرشح لتولي المهمة من بينهم الجزائرى مصطفى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، وعلي ماهر المدير الفنى السابق لسموحة والأسيوطى وإنبى، واليوناني ديلاس.

ويتولى الخروبى القيادة الفنية المؤقتة لفريق وادى دجلة فى الوقت الحالى، ومن المنتظر أن يقود الفريق فى مواجهة نادي مصر، ولحين استقرار مجلس الإدارة على المدير الفنى الجديد.