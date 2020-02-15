شكرا لقرائتكم رأسية ملائكة تنقذ الفيصلي من الخسارة أمام الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ حارس الفيصلي مصطفى ملائكة فريقه من خسارةٍ محققة أمام مضيفه الفتح حينما سجّل هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 2-2 واحتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في ختام المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضحت رغبة الفتح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإبقاء حطوظه قائمة في البقاء بعد المستوى المميز الذي قدمه في الشوط الأول.

ولاحت أولى الفرص للفتح مبكراً لمهاجمه الهولندي ميشيل دي فريدي الذي تلقى تمريرة من زميله علي الحسن ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه النرويجي غوستاف ويكهايم من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 24 بعدما حول عرضية زميله علي الزقعان برأسه لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

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وفي الشوط الثاني واصل الفتح هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الهولندي ميشيل دي فريدي الذي ارتقى لعرضية زميله توفيق بوحيمد وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الفيصلي سريعاً ونجح مهاجمه محمد الصيعري بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 66 ليتقدم لها الهولندي يوسف جبلي ويسددها ليتصدى لها الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال ليعود نفس اللاعب ويكملها في الشباك.

وفي الدقائق العشر الأخيرة واصل الفتح هجومه ونجح لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعدما حول عرضية زميله الدنماركي باشكيم قادري بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الوقت بدل الضائع كثّف الفيصلي هجومه ونجح حارسه مصطفى ملائكة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+4 حينما ارتقى لعرضية زميله يوسف جبلي من ركلة ركنية وحول الكرة برأسه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 28 نقطة ليبقى في المركز السابع، وارتفع رصيد الفتح إلى 12 نقطة ليبقى في المركز الأخير.