شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة سوسيداد وإيبار بسبب الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة إيبار أمام ريال سوسيداد جاره في إقليم الباسك في دوري الدرجة الأولى يوم الأحد، بسبب حالة الهواء السيئة في المنطقة المحيطة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان يوم السبت: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، وبعد التنسيق مع الناديين وحكومة إقليم الباسك، تأجيل مباراة الأحد بين إيبار وريال سوسيداد.

وأصبحت حالة الهواء سيئة نتيجة لحريق في موقع لدفن النفايات في مدينة زالديبار المجاورة. وفُقد اثنان من العاملين منذ بدء الحريق في السادس من فبراير الحالي.

وأثيرت في البداية شكوك حول إقامة المباراة منذ أن أطلقت وزارة الصحة بالإقليم تحذيرا يوم الجمعة لسكان مناطق زالديبار وإيبار وإيرموا المجاورة بضرورة عدم ممارسة الرياضة في ملاعب مفتوحة.