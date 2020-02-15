شكرا لقرائتكم مايوركا يهزم ألافيس في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ريال مايوركا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوان هيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63. وأهدر سالفاً سيفيا لاعب مايوركا ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ورفع مايوركا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.