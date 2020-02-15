شكرا لقرائتكم سينسي يصاب للمرة الرابعة في الموسم.. ويغيب عن إنتر 20 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري، يوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم سيفتقد جهود لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما، بسبب إصابة في القدم.

وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن يوم الجمعة تعرض اللاعب لشرخ في القدم اليسرى، دون الإعلان عن فترة غيابه المتوقعة.

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وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" يوم السبت أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لأسبوعين وربما لثلاثة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يأمل في تعافي اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس في أول مارس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الرابعة التي يتعرض فيها سينسي لإصابة هذا الموسم، وقد غاب بسبب الإصابات عن 12 مباراة خلال الموسم الجاري.