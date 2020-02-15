رموز الكرة المصرية يفتحون النار على "حفل حسن شاكوش في عيد الحب بإستاد القاهرة" .. إبراهيم فايق: فحش فني .. جدو : إستاد القاهرة بيتغني فيه وأشرب خمور وحشيش .. أحمد حسن : الإستاد بقى مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات !!

- كتب - محمد علي هـاشم

علق الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على حفل عيد الحب الذي اقيم مساء أمس بإستاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الإسم : ستاد القاهرة للمباريات و الانتصارات سابقا الوظيفة الحالية : مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات !!!!!".

وفي نفس السياق كتب الإعلامي إبراهيم فايق معلقاُ على الحفل : جملة خمور وحشيش اللي اتغنت في ستاد القاهرة ووراها ألوف بترددها بحماس شديد شيء محزن.

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وأضاف فايق : هذا الاستاد عندما يستقبل حدث فني إما انه يرتقى لحد رقي الرياضة ومفاهيمها أو لا ننظمه، لنا الحق ان نقلق ع أجيالنا عندما يقنن هذا الفحش الفني في صورة حفل يستضيفه من شهد تاريخ مصر الناصع رياضيا وفنيا.

أما اللاعب محمد ناجي جدو فكتب على صفحته على موقع تويتر : إستاد القاهرة الرياضي بيتغني فيه واشرب خمور وحشيش