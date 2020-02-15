لايبزيغ إلى الصدارة موقتا بفوز مريح على فيردر بريمن









اسماء السيد - ارتقى لايبزيغ إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم موقتا السبت، بفوزه المريح على ضيفه فيردر بريمن 3-صفر ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

وسجل لوكاس كلوسترمان (17) والتشيكي باتريك شيك (39) والفرنسي نوردي موكييلي (46) الأهداف، ليخطف الصدارة بفارق نقطتين من بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحل ضيفا الأحد على كولن الرابع عشر.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد تعادلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2، وبايرن ميونيخ بدون أهداف في المرحلتين الأخيرتين تواليا، في حين هي الخسارة الرابعة على التوالي لفيردر بريمن وصيف القاع.

وسجل المدافع الشاب كلوسترمان الهدف الأول في الدقيقة 17، وهو الثاني له مع الفريق هذا الموسم، بتسديدة يسارية من مسافة قريبة في الزاوية العكسية للحارس التشيكي ييري بافلينكا، بعد تمريرة متقنة من مواطن الأخير شيك.

وتألق شيك مرة أخرى بتسجيله ثاني أهداف لايبزيغ بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الإسباني داني أولمو (39).

ومع انطلاق الشوط الثاني رفع لايبزيغ النتيجة إلى 3-صفر بهدف من تسديدة يسارية لموكييلي من داخل منطقة الجزاء (46).

واصبح باير ليفركوزن رابعا موقتا بفوزه القاتل على مضيفه أونيون برلين الصاعد 3-2.

افتتح المخضرم كريستيان غنتنر القادم من شتوتغارت التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وعادل لاعب خط الوسط الشاب كاي هافرتس النتيجة (22)، ثم أضاف الفرنسي موسى ديابي لاعب باريس سان جرمان السابق هدف التقدم لليفركوزن 83.

أعاد ماريوس بالتر النتيجة الى التعادل في الدقيقة 89، لكن كريم بلعربي حسم النتيجة لفريقه ليفركوزن بالهدف الثالث 90+4.

واضاف ليفركوزن ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 40 نقطة، ما رفعه موقتا إلى المركز الرابع بانتظار مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ ضد مضيفه فورتونا دوسلدورف لاحقا.

وقاد الهولندي فاوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ التاسع للفوز على مضيفه هوفنهايم الثامن 3-2، بتسجيله ثلاثية في الدقائق 18 و52 من ركلتي جزاء و71، فيما سجل النمسوي كريستوف باومغارتنر (45) والكرواتي أندري كراماريتش (60 من ركلة جزاء) لصاحب الأرض.

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وسقط بادربورن متذيل الترتيب أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، ليرتقي الاخير الى المركز الثالث عشر.

سجل دنيس سربيني (51) لبادربورن، والبلجيكي ديدريك بويوتا (10)، والنيجيري جاميلو كولينز (67 خطأ في مرمى فريقه) لهرتا.

وهي المباراة الأولى لهرتا برلين بعد رحيل مدربه السابق يورغن كلينسمان الذي قاد لفريق لمدة 76 يوما فقط، خاض خلالها عشر مباريات بينها واحدة في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ففاز في ثلاث وتعادل مثلها وخسر اربع مباريات.

وتعادل اوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لفيليب ماكس (38) مقابل هدف ليانيك هابرير (51).

ورفع اوغسبورغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 33 نقطة لفرايبورغ السابع.

ملخص مباراة لايبزيغ وفيردر بريمن:

ملخص مباراة هوفنهايم وفولفسبورغ:

ملخص مباراة أونيون برلين وباير ليفركوزن:

ملخص مباراة بادربورن وهرتا برلين:

ملخص مباراة اوغسبورغ وفرايبورغ: