شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: توجت بـ 4 ألقاب مع الزمالك فى أقل من موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بعد تتويجه بالبطولة الرابعة منذ أنضمامه لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك عقب حصد لقب السوبر الأفريقى بالفوز على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.

ونشر ساسى صورته مع كأس السوبر الأفريقى عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقصا عليها: "الحمد لله البطولة الرابعة ليا مع الزمالك، وإن شاء الله مزيد من البطولات"، وكان ساسى انضم لصفوف الزمالك بداية من الموسم الماضى، وتوج مع الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى.



فرجانى ساسى

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وتعد الهزيمة التي تلقاها الترجى أمام الزمالك هي الأكبر في السوبر الأفريقي منذ نسخة عام 2003، عندما فاز أيضا أبناء القلعة البيضاء على الوداد البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الزمالك نجح فى الانفراد بالمركز الثانى في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية مواجهة جديدة تجمع الترجي ضد الزمالك، يوم 28 فبراير الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقان فى تحد جديد، وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً سيعقد غداً، الأحد، لمناقشة طلب نادى الزمالك بإقامة مباراته أمام الترجى التونسى يوم 28 فبراير باستاد القاهرة الدولى، مؤكداً أن الأمن وافق على إقامة المباراة يوم 28 فبراير، إلا أن اسم الملعب سيتحدد فى اجتماع الغد سواء باستاد القاهرة أو السلام .

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة إن اجتماعاً أمنياً عقد الثلاثاء بحضور مندوب من النادى الاهلي وتم خلاله إخطار النادى الأحمر بإقامة مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال افريقيا على ستاد السلام يوم 29 فبراير الجارى.