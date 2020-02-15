شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد جهود أحمد ياسر وإسلام عطيه أمام المقاولون بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأكد غياب ثنائى المصرى البورسعيدى أحمد ياسر وإسلام عطية عن مواجهة فريقهما المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في لقاء فريقهما الأخير أمام المصرى بالدورى والذى خسره الفريق الساحلى بثلاثية نظيفة .

ومن المقرر أن يستعين إيهاب جلال المدير الفني للمصرى ببعض اللاعبين البدلاء في إطار رغبته في تطبيق سياسة التدوير بالفريق للتغلب على الإصابات التي ضربت عدد كبير من نجوم النادى الأخضر وأدت لتدهور النتائج مؤخرا .

كان لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "أسندت إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وشقيقه فريق نهضة بركان المغربي إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

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جدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضاً.

وأعرب طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عن استيائه الشديد من الخطاب الرسمى الذى تلقته إدارة النادى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.