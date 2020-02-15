شكرا لقرائتكم خبر عن البتسواني جوشوا بوندو حكمًا لمباراة المصري ونهضة بركان المغربي بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية بين المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

جدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضاً.

من ناحية أخرى أعرب طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عن استيائه الشديد من الخطاب الرسمى الذى تلقته إدارة النادى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.

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وقال عضو مجلس المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مجلس المصري في حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل لتلك الأزمة، ولن نفرط في حقوقنا بالساهل، وسنخاطب الاتحاد الأفريقي ونصعد تلك الأزمة، خاصة واننا انهينا العقوبات التي وقعت علينا منذ 8 سنوات، ويحق لنا مثل أي فريق مصري يشارك في البطولات الأفريقية أن يخوض مبارياته على الملعب الذى نحدده بحضور جماهيري لا يقل عن 10 أو 15 ألف مشجع".

أضاف طارق هاشم: "سنخاطب نادى نهضة بركان من أجل خوض مباراتى الذهاب والإياب بربع نهائي الكونفدرالية في المغرب، خاصة وأن المباراة الواحدة التي نخوضها في الإسكندرية تكلف خزينة النادى ما يقرب من 300 ألف جنيه".