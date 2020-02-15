المقاولون يحتفل بعيد ميلاد عماد النحاس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعيد ميلاد الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة.

وحرص اعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تقديم التهنئة للمدير الفني في جو عائلي رائع بعد احضار تورتة خاصة للاحتفال.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري التي ستقام الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

فى تجربة جديدة لتطوير العمل داخل منظومة قطاع الناشئين بنادى المقاولون، استقبل محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب الدكتورة سمر صلاح طبيبة علم نفس، وتحدثت خلال ندوتها بالنادى مع فرق البراعم وعدد من المدربين عن عدة أمور تخص كيفية التعامل فى مواقف كثيرة داخل المستطيل الأخضر وخارجه. من جانبه أكد رضوان أن العمل داخل قطاع الناشئين يسير بخطى علمية ومدروسة لأن العلم أصبح شيئا مهما جدا ويجب تثقيف اللاعبين علميا، ووعد بأن تستمر الندوات مع باقى لاعبى القطاع ومراحل الناشئين والاعمار السنية المختلفة Advertisements ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين. وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري. وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط. ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى المصرى يوم 19 فبراير الجاري، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وكان المقاولون قد تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على الجزيرة المطروحى بهدفين نظيفين فى دور الـ 32.

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