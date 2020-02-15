شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائى كأس مصر بثنائية فى أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الاتحاد السكندرى لدور الثمانية "ربع نهائى كأس مصر" بعد تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أحرز عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان هدف بالخطأ فى مرماه لصالح الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25، ثم أضاف محمد الصباحى الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 55 ورفض الاحتفال كونه أحد لاعبى أسوان السابقين، ثم احتسب محمود البنا ركلة جزاء لصالح تماسيح النيل فى الدقيقة 69 أحرز منها محمد عبد المجيد هدف تقليص الفارق، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء "انذارين" لنور السيد بسبب الاعتراض على احتساب ركلة الجزاء، ليكمل الاتحاد المباراة بـ 10 لاعبين.

الاتحاد السكندرى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس المرمى: محمود الزنفلى، خط الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – عمر الميدانى – السيد سالم، خط الوسط: نور السيد – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور – احمد رفعت، خط الهجوم: محمد الصباحى – خالد قمر.

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من.. رضا السيد في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، طارق أبو العز، حسن طارق، محمد همام، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد وكريم الطيب.