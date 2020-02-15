صور.. الكاراتيه التقليدي يحيي الذكرى الثانية لـ"إبراهيم المرحومي" في ختام دورة صقل الحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الختامي بدورة الصقل للحكام القدامى وتصنيف واعتماد الحكام الجدد بالاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي احياء الذكري السنوية الثانية للمرحوم سنسي إبراهيم المرحومي رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للكاراتيه التقليدي السابق. وحرص الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي على احياء الذكرى الثانية لوفاة "سنسي ابراهيم المرحومي" مؤسس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقي للكاراتيه التقليدى والخبير العالمى وصاحب الفضل على كل منتسبي اللعبة والذي ترك بصمة وعلم وخبرات كبيرة في الكاراتية التقليدي المصري. واختتمت اليوم اعمال الدورة التي شارك فيها 46 حكما على مدار 3 أيام بمحاضرات مكثفة واختبارات لجميع المشاركين، حيث اقيم اليوم السبت، اختبار الأحزمه 1و2 دان لعدد 33 لاعبا ولاعبه بواسطه لجنة المختبرين في وجود رئيس الاتحاد المستشار رامي المكاوي والمختيرين سنسي جمال عواد ورئيس لجنه المختبرين دكتور أشرف حسين. وانتهت الدورة باختبار تصنيف واعتماد الحكام الجدد تحت اشراف عبد الله الشوني رئيس لجنه الحكام وعضوية سنسي شريف وسيد الديب وإسلام عثمان. Advertisements وكان اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتية التقليدي يتابع أعمال الدورة وتذليل جميع العقبات، برفقة علي صبحي المدير المالي للاتحاد.

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