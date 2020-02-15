شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء : الإسماعيلي فريق مميز يضم لاعبين كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأستكمل خلال المؤتمر الصحفى :”المباراه بالنسبه لنا هامه جدا ، سنعمل للفوز في مباراة الذهاب و الإياب ، الرجاء فريق كبير ينافس علي ثلاثة بطولات وعندنا تصور للموسم و مواجهات قوية”.

واسترسل :”لدينا ثقة في اللاعبين الموجودين في قدرتهم علي تعويض الغيابات ،وصول الإسماعيلي للدور قبل النهائي يؤكد دوافع الإسماعيلي لهذه البطوله لذلك نستعد للمباراه بشكل خاص”.

وواصل :”الفريق مر بفترة صعبة من إصابات وإخفاقات ،وعملنا علي تصحيح الاخطاء والخروج من الحالة السيئة”.

من جانبه قال المعطي تيميزو لاعب الرجاء بأن المباراه هامه وهدفنا تحقيق الفوز والوصول للمباراه النهائية.

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