شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي .. تعليمات خاصة للمدافعين وتدريب علي التسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية ، فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف.

وحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى على منح لاعبى خط الدفاع تعليمات خاصة حول كيفية الحد من رقابة أبرز لاعبى الرجاء.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء حيث ظهر خلالها مفاضلة الجهاز الفنى بين أكثر من لاعب لتعويض غياب الثلاثى الأساسى باهر المحمدى قائد الفريق وعبدالرحمن مجدى وعماد حمدى.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية