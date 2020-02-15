شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحيى ذكرى ثابت البطل: كان مخلصا فى عمله حاسما في قوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذكرى الخامسة لوفاة ثابت البطل، قائلا :" كان مخلصا في عمله حاسما في قوله كان ثابتا و كان بطلا".

وقال الحضرى عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل قليل :"الذكرى الخامسة على رحيل الكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه كان مخلصا في عمله حاسما في قوله كان ثابتا و كان بطلا، نسألكم الدعاء له بالرحمة".



عصام الحضرى

Advertisements

وفى سياق آخر، عصام الحضري يطل علينا بشكل مستمر بصور عائلية تجمعه مع بناته على مواقع التواصل الاجتماعى لمداعبتهم أو تهنئتهم بمناسبات أسرية ودائما ما يوجه لهم رسائل أبوية جميلة، ووجه الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، رسالة رومانسية إلى بنته شاهندا، حيث نشر السد العالى عصام الحضرى على حالته الخاصة بموقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، صورة تجمعه بابنته شاهندا وعلق عليها قائلا: "قلبي أنا".

وقبل أيام، هنأ السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ابنته "شهد" بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لها عاما سعيدا، ونشر الحارس المخضرم، مجموعة صور له مع ابنته، عبر حسابه على تويتر وانستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى أحلى بنوتة، كل سنة وانتى أجمل قلب، بنتى وحبيبتى شهد القمر، عيد ميلاد سعيد والعمر كله سعادة وخير يا حبيبة بابا".

ويستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، ويحتفل اليوم الأربعاء السد العالى بعيد ميلاده رقم 47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.