"ندالا" يقود ذهاب الأهلي وصن داونز و"جاساما" يدير الإياب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه اختيار لجنة الحكام بـ«كاف» على الجامبي، بكاري جاساما، ليدير لقاء العودة بين الفريقين، والمقرر له يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

تلقى اتحاد الكرة موافقة شفهية من الجهات الأمنية، على إقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى يوم 29 فبراير الجارى، على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وكان الأهلى خاطب اتحاد الكرة والجهات الأمنية لإقامة المباراة بإستاد القاهرة وحضور 65 ألف مشجع، إلا أن اجتماعا أمنيا أقيم اول امس الثلاثاء وتم خلاله حسم الملعب وعدد الجماهير

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وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.