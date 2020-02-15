محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي وليفربول في إطار مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ73 نقطة، في المقابل يحتل نورويتش سيتي المركز الأخير برصيد 18 نقطة. تشكيل ليفربول جاء كالتالي: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمنو. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان - فابينيو - لوفرين - ميلنر - ماني - لالانا - أوريجي. تفاصيل المباراة: ليفربول مع بداية المباراة استحوذ على الكرة بشكل كبير حيث كانت أولى التسديدات نحو المرمى في الدقيقة السابعة عن طريق تشامبرلين لكن تسديد لاعب الريدز تصل سهلة لحارس نورويتش. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل..

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر بريميرليج.. نورويتش سيتي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا وماني يعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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