الأهلي لمصراوي: الخطيب يتدخل بعد رفض الأمن إقامة لقاء صنداونز باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن الأمن رفض إقاة مباراة الفريق أمام صنداونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، وحدد لها ستاد السلام.

وقال محمد مرجان في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "الأمن رفض في الاجتماع الأمني الذي عقد يوم الخميس الماضي إقامة المباراة على ستاد القاهرة، وحدد ستاد السلام لإقامة اللقاء بحضور 10 آلاف مشجع."

وطلب الأهلي إقامة مباراته أمام صنداونز على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع، وهو ما تم رفضع بشكل مبدئي.

وتابع: "الخطيب تواصل مع وزير الشباب والرياضة ولديه تصميم على إقامة المباراة باستاد القاهرة كما أن الوزير يبحث الأمر في الوقت الحالي."

وحدد الاتحاد الاتحاد الإفريقي للأهلي مباراة ذهاب صنداونز يوم 29 فبراير القادم.