بـ 10 لاعبين.. الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره أسوان، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.
وتقدم فريق الاتحاد السكندري بالهدف الأول في الدقيقة 25، بعدما سجل عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان بالخطأ في مرماه.
وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تمكن الاتحاد من مضاعفة النيجة عن طريق اللاعب محمد الصباحي.
أسوان بدوره لم ييأس وسجل هدف تضيق الفارق مع حلول الدقيقة 69 عن طريق اللاعب محمد عبد المجيد بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح، لكن هذا الهدف لم يساهم في تعديل النتيجة لصالح فريقه لتنتهي المباراة بخسارة أبناء الجنوب بنتيجة هدفين لهدف.
وشهدت المباراة حالة طرد لنور السيد لاعب الاتحاد السكندري وذلك بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مع حلول الدقيقة 65.
وبتلك النتيجة ودع أسوان بطولة كأس مصر من دور الـ 16، ليتأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الـ 8 وينتظر الفائز من مواجهة المقاولون العرب والمصري.
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