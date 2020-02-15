حارس الإسماعيلي: جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلى، أن هدف فريقه خلال مواجهة الذهاب أمام الرجاء هو عدم استقبال أي أهداف.
ويستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الرجاء المغربي غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية لحساب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال مجدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق انتصار وتجنب استقبال أى اهداف أمام الرجاء البيضاوى المغربى.
وأوضح، أن هدف الإسماعيلي تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب، من أجل اسعاد الجماهير الداعمة للفريق.
وأتم تصريحاته:" المدرب ديديه جوميز، المدير الفني للفريق تحدث مع لاعبي الإسماعيلي، لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب لتسهيل مهمة الإياب في المغرب".
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