محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد الفرنسي، ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلي، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه أمام الزمالك بالدوري طالبهم بعدم تكرارها أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية.
ويستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الرجاء المغربي غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية لحساب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفى، إن مواجهة الرجاء مهمه وصعبة للغاية، مؤكدا أن جميع اللاعبين سيتحلون بالروح القتالية العالية لتحقيق الفوز.
وأضاف، أن فريق الرجاء يعاني من بعض الغيابات قبل مواجهة الإسماعيلي، لافتا أنه درس الفريق المنافس جيدا وطالب اللاعبين بضرورة حسم المباراة من مواجهة الذهاب .
وأوضح، أن مباراة الزمالك في الدوري كان بها بعض الأخطاء لن تتكرر، لعبنا شوط اول جيد أمام الزمالك لكن الشوط الثاني كان به بعض الاخطاء .
وأشار إلى أن الإسماعيلي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين ولدى ثقة كاملة فى البدلاء على تعويض الغيابات الأساسية بالفريق.
وأتم تصريحاته:" الشامي لاعب جيد جدا ،و أرى أنه موهوب ويمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة ، ينقصه فقط اللمسة الأخيرة التى نسعى لحلها".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي: الرجاء يعاني من غيابات.. والشامي ينقصه اللمسة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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