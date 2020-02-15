تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نورويتش.. وماني بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة نورويتش سيتي في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ26 من منافسات بريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي - حامل اللقب في آخر نسختين-، في المقابل يحتل نورويتش سيتي الترتيب الأخير برصيد 18 نقطة.

تشكيل ليفربول شهد الدولي الغيني نابي كيتا للمشاركة أساسيًا في وسط الملعب على أن يشارك أوكسليد تشامبرلين في مركز الجناح ليكون بديلاً لساديو ماني العائد من الإصابة.

تشكيل ليفربول جاء على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمنو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان - فابينيو - لوفرين - ميلنر - ماني - لالانا - أوريجي.