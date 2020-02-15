عبد الحفيظ لمصراوي: جاساما ونجامو حكما مباراتي الأهلي أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو والجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي وصنداونز بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لـ"مصرازي" اليوم السبت: "تعيين الحكم الكونغولى جان جاك نجامبو ندالا لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي وصنداونز يوم 29 فبراير الساعة 6 مساءاً ويراقب المباراة الليبيري اندي كوامي." وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن مباراة العودة التي ستقام في جنوب إفريقيا، سيديرها باكاري جاساما. ويحتاج الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل خوض لقاء العودة في جنوب إفريقيا.

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