اتحاد التنس يُطلق مهرجان "يلا نلعب بينج بونج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يُنظم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ستقام فاعليات مهرجان "يالا نلعب بينج بونج"، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يومي الجمعة والسبت 21 و 22 من فبراير الجاري.

ويشهد اليوم الأول من الحدث حضور مجموعة من الفنانين ونجوم المجتمع عاشقي رياضة تنس الطاولة، وإقامة المباريات التنافسية والاستعراضية بمشاركة ناشئي المنتخب الوطنى وأيضًا نجوم المنتخب الأول الدوليين وأصحاب الألقاب الأفريقية، إلى جانب فقرات ترفيهية، بالإضافة إلى تكريم لنجوم اللعبة السابقين،

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وفى اليوم الثانى سيتم تنظيم بطولتين استعراضيتين بين لاعبي تنس الطاولة والجمهور بمجموع جوائز تصل إلى عشرة ألاف جنيها مقدمة من الشركات الراعية.

ومن جانبه أشاد معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، بفكرة إقامة المباريات داخل المولات التجارية الحيوية لإعادة انتشار اللعبه ثانية واكتشاف المواهب الجديدة وتعريف الجمهور بقوانين اللعبة ،مشيرًا إلى أن تنس الطاولة كانت فى وقت من الأوقات لعبة منتشرة فى كل شوارع مصر.

ووجه "عاشور" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لرعايته لمثل هذه الأحداث الرياضية، مؤكدًا على دور الوزارة في دعم الألعاب الفردية وأبطالها، وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء بمستوى هذه الألعاب ومساندة أبطالها في المنافسات المحلية والعالمية.