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مصدر بالأهلي ينفي تجديد عقد مروان محسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفي مصدر مسئول بالنادي الأهلي لمصراوي التجديد لمروان محسن مهاجم الفريق الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي في صيف 2016 مع مروان محسن من الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه .

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يعقد أي جلسات مع مروان وأن ملف التجديد للمهاجم مؤجل لحين فتحه مع الرباعي وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف اكرامي.

وواصل المصدر أن مروان غير منشغل حالياً بأمر التجديد خاصة وأن الأمر لا يقتصر عليه فقط.

الجدير بالذكر أن من حق مروان محسن التوقيع مجاناً لأي نادي في الفترة الحالية دون الرجوع إلي الأهلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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