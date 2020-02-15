إصابة حارس صنداونز قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:
تعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام شيبا يونايتد في الدوري الجنوب إفريقي اليوم السبت.
وقال نادي صنداونز أن حارس أوغندا الدولي الحاصل على جائزة أفضل حارس في القارة عام 2018 سقط أرضًا في الدقيقة 74 وطلب الاستبدال، قبل أن يشارك بدلًا منه الحارس الزامبي المخضرم كينيدي مويني.
ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 29 فبراير الجاري في القاهرة، قبل أن يخوض لقاء العودة بعد أسبوع واحد.
ويمتلك صنداونز مسيرة طيبة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حيث لم يستقبل إلا 3 أهداف في 8 مباريات بمجموعته التي ضمت الوداد البيضاوي، اتحاد العاصمة الجزائري، وبترو أتلتيكو.
وغادر أونيانجو ملعب المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم صنداونز بثلاثة أهداف نظيفة، وانتهى اللقاء علي الحال ذاته.
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