تعرف على مجموعة مصر ببطولة البحر المتوسط لناشئي اليد

أجريت قرعة بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين مواليد 2002 بنسختها السابعة عشرة التي تستضيفها اليونان في الفترة من 17 إلى 24 فبراير الجاري بمشاركة 14 منتخبًا، مصر وإسبانيا ومونتينيجرو ومقدونيا وصربيا ورومانيا وكرواتيا وتونس بالإضافة إلي اليونان البلد المضيف للبطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات رومانيا والسعودية وصربيا والسعودية والكويت والبحرين بالإضافة إلى اليونان مستضيف البطولة.

تضم المجموعه الثانيه منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب،مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا

ويفتتح منتخب مصر أولى مبارياته يوم بعد غدًا الاثنين أمام اليونان، ثم يلتقي بالسعودية صباح يوم الثلاثاء، على أن يواجه صربيا مساء اليوم ذاته، ثم تلتقي مصر بالكويت صباح الأربعاء على

أن تواجه البحرين مساء اليوم ذاته، ثم يختتم مرحلة المجموعات أمام نظيره الروماني.

ومن المقرر ان تغادر بعثة المنتخب الوطني للناشئين صباح غدًا الأحد إلى اليونان للمشاركة في البطولة.

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وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة.

في حين ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة

علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية، وسيتم تقسيم الـ14 منتخبا المشاركة في اليطولة إلي مجموعتين كل منهما تصم ٧ منتخبات وتقام المنافسة بينهم بنظام الدوري من دور واحد بعدها تصعد الفرق الأربعة الأولي من كلا المجموعتين إلي دور الثمانية لتكون النتائج بخروج المغلوب .ويرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.