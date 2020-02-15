البتسواني بوندو يدير مواجهة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وفريق نهضة بركان المغربي إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا “مساعد حكم أول” والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا “مساعد حكم أول” والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا يذكر أن أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق الأول من

مارس المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية في الثامن من مارس أيضاً.



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