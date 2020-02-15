حقق فريق الشرقية للناشئين في الجمباز المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للجمباز الفني للبنين تحت ٩ سنوات و التى أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب ،حيث حصل الأبطال على ٩ ميداليات متنوعة ،ليكملوا إنجازات قطاع الجمباز الذى يعود رويدا رويدا مره أخرى إلى منصة التتويج .
وهم كالتالى:
٣ميداليات الذهبيةليس وائل ،وباسل محمد صبحى ،واحمد مجدى ،فيما
و٣ ميداليات البرونزية يس اسلام ،وآدم هانى ،واحمد محمد حسن.
يتكون الجهاز الفنى للفريق من :خالد نور الدين مدير فنى ،واحمد السيد ذكى مدرب ،واحمد مهران مستشار اللعبة ،ومحمد البدرى
فى نفس السياق مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة بتهنئة الابطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز،و وحثهم على المزيد من البطولات من أجل رفع اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية.
كل الشكر والتقدير الى فيما قام الجهاز الفنى بتقديم الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة تقديرا لجهود المجلس فى دعم الابطال من أجل الوصول إلى منصة التتويج.
كانت هذه تفاصيل خبر جمباز الشرقية للناشئين يحصد ٩ ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت ٩ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.