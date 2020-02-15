جمباز الشرقية للناشئين يحصد ٩ ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت ٩ سنوات

حقق فريق الشرقية للناشئين في الجمباز المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للجمباز الفني للبنين تحت ٩ سنوات و التى أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب ،حيث حصل الأبطال على ٩ ميداليات متنوعة ،ليكملوا إنجازات قطاع الجمباز الذى يعود رويدا رويدا مره أخرى إلى منصة التتويج .

وهم كالتالى:

٣ميداليات الذهبيةليس وائل ،وباسل محمد صبحى ،واحمد مجدى ،فيما

حصل ابطال الشرقية على ٣ ميداليات فضية ، عمرو محمد السعيد ،وعبد الرحمن عبد الله ،وآدم محمد نعمان.

و٣ ميداليات البرونزية يس اسلام ،وآدم هانى ،واحمد محمد حسن.

يتكون الجهاز الفنى للفريق من :خالد نور الدين مدير فنى ،واحمد السيد ذكى مدرب ،واحمد مهران مستشار اللعبة ،ومحمد البدرى

مدرب ،و عفاف جلال حسين مدربة

فى نفس السياق مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة بتهنئة الابطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز،و وحثهم على المزيد من البطولات من أجل رفع اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية.

كل الشكر والتقدير الى فيما قام الجهاز الفنى بتقديم الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة تقديرا لجهود المجلس فى دعم الابطال من أجل الوصول إلى منصة التتويج.