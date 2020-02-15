كلوب: محمد صلاح لاعب استثنائي

استنكر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الاخبار التي تتحدث عن عدم تقدير المدرب الألماني للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
قال كلوب في تصريحات صحفية:" عدم تقديري لصلاح ؟ بالطبع لا، هو شخصية استثنائية، من الرائع تسجيل 44 هدف في 3 مواسم متتالية".
وأضاف كلوب:" لم يتوقف، هو يرغب دائمًا بتسجيل الأهداف وهز الشباك، لا أعلم كم مباراة تغيب عنها، لكنه هداف بالفطرة، ويحب التسجيل".
وتابع مدرب الريدز:" الأسبوع الماضي كنتم تتحدثون عن فيرمينو، والأن صلاح، المرة القادمة سنتحدث عن ماني بكل تأكيد، أمر
سجل صلاح مع الريدز حتى الآن منذ انضمامه للفر يق في الانتقالات الصيفية لعام 2017، 89 هدفًا خلال 137 مباراة.
سجل محمد صلاح 14 هدفًا هذا الموسم بالبريميرليج، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر هدافي الدوري.
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