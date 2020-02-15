برشلونة يتصدر الدوري مؤقتًا بعد الفوز علي خيتافي بثنائية

فاز فريق برشلونة علي نظيره خيتافي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.
افتتح أهداف الشوط الأول الفرنسي جريزمان مهاجم برشلونة في الدقيقة 34، بعد أن استغل تمريره ميسي له داخل منطقة الجزاء لينفرد جريزمان بالحارس
وفي الدقيقة 38، تمكن سيرجيو روبيرتو من إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد أن استلم كره عرضيه جاءت له داخل منطقه الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت مرمي خيتافي.
ثم في الدقيقة 66، أضاف خيتافي الهدفالأول له عن طريق لاعبه رودريجز، بعد أن إستلم كره عرضيه يتسدسدة علي الطائر سكنت شباك تيرشتيجن حارس مرمي برشلونة.
ويتلك النتيجة يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا حتي الأن برصيد 52 نقطة متساويا مع ريال مدريد في عدد النقاط ولكن متفوقًا عليه بفارق الأهداف، ومن المنتظر أن يلتقي الملكي بسيلتا فيجو غدً الأحد في المباراة التي ستحسم متصدر الليجا.
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