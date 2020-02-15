برشلونة يتصدر الدوري مؤقتًا بعد الفوز علي خيتافي بثنائية

فاز فريق برشلونة علي نظيره خيتافي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح أهداف الشوط الأول الفرنسي جريزمان مهاجم برشلونة في الدقيقة 34، بعد أن استغل تمريره ميسي له داخل منطقة الجزاء لينفرد جريزمان بالحارس

ويسدد كرة سكنت الشباك.وفي الدقيقة 38، تمكن سيرجيو روبيرتو من إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد أن استلم كره عرضيه جاءت له داخل منطقه الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت مرمي خيتافي.

ثم في الدقيقة 66، أضاف خيتافي الهدف