غداً.. منتخب الملاكمة يبدأ مهمته نحو التأهل للأولمبياد

يبدأ غداً الاحد المنتخب الأول للملاكمة رحلة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 من العاصمة السنغالية داكار.

وكان قد غادر أمس بعثة المنتخب الوطني للملاكمة متوجهاً الي داكار في رحلة سفر استغرقت 18 ساعة تخللها توقفين الأول في مالي والثاني في أديس أبابا ( ترانزيت ) من أجل الوصول قبيل موعد بدء الأجتماع الفني والتسجيل بالبطولة المؤهلة والتصفيات يوم 17 فبراير، على أن تبدأ القرعة يوم 18 فبراير الجاري ، وبداية المنافسات ستكون الخميس المقبل 20 فبراير الجارى وتستمر حتي 29 من نفس الشهر .

ومن جانبة أكد الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الأتحاد المصري للملاكمة، ونائب رئيس الأتحاد العربي، بأن هذه التصفيات ستكون صعبة للغاية نظرا لعدد الدول الذي يصل عددها الي 40 دولة أفريقية وبمنافسة 300 ملاكم سيتم أختيار 22 ملاكم فقط للتأهل من القارة الأفريقية وهو ما يصعب الأمر جملة وتفصيلاً علي لاعبونا والذين نتمني لهم كل التوفيق،

ونحن سنشارك ب 8 لاعبين سيتم أختيار أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث في الأوزان السته الأولي وفي وزني الثقيل وفوق الثقيل سيتم اختيار صاحب المركز الأول والثاني فقط وعن التشكيل النهائي للاعبي المنتخب فهو كالتالي .وزن 52 ك محمد مصطفي، ومصطفي فهمي وزن 56 ك، وصبري جمال وزن 63 ك، وعمر العوضي في وزن 69 ك، وأحمد حسام في وزن 75ك، وعبد الرحمن عرابي لوزن 81 ك، ويوسف كرار لوزن 91، ويسري رزق فوق ال91 ك، والجهاز الفني مكون من أوليسيوس المدرب العام الكوبي كابتن سعيد حسن، ودكتور مجدي مصطفي طبيب، ودكتور عبد العزيز غنيم رئيساً للبعثة.وأضاف عبد العزيز غنيم رئيس البعثة ) بأن كل الدول الأفريقية بدون أستثناء أصبحت ذات مستوي عالً في الملاكمة، و هناك 28 مدرب كوبي تم التعاقد معهم بالدول الأفريقية مما زاد من النواحي المهارية والقوة ولا نعلم سنواجه من..؟ وكانت المنافسات المبدئية في المغرب تشير الي قوة هذه الدول فحصلنا باللاعبين عرابي ويسري علي ذهبيتين وفي نفس التوقيت حصلت موروشيوس علي ذهبيتان أيضاً وشاركتها في أحراز الذهب كل من أنجولا وبتسوانا وهذا يدل علي قوة الفرق الأفريقية والتي أصبحت تختلف في مستواياتها عن ذي قبل ويمكننا القول بأن الرحلة ستكون شاقة والتأهل سيكون كما يقال من بين ( أنياب الأسد ) .وفي نفس السياق التقينا مع الجهاز الفني واللاعبين قبيل السفر بالمعسكر المغلق النموذجي بالمركز الأوليمبي بالمعادي وأكدوا جميعاً علي عزمهم علي التأهل بأذن الله وأنهم أدوا ما عليهم تحت أشراف أدارة الأتحاد والجهاز الفني للمنتخبومن جانبه أكد المدرب العام الكوبي أوليسيوس ثقته في اللاعبين وقال: بأن الأعداد كان مابين مصر وكوبا وكازخستان من أجل التأهل والأعداد لأوليمبياد طوكيو وهي رحلة شاقة نتمني فيها التوفيق.وشاركه في الرأي المدير الفني سعيد حسن قائلا :بأنه عاصر المشاركة في التدريب لـ6 أوليمبياد سابقين، ولكن هذه البطولة هي الأصعب من حيث الأعداد والتأهل والأستعداد من كافة الدول الافريقية.