المقاولون يحتفل بعيد ميلاد "عماد النحاس "

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعيد ميلاد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة.

حرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تقديم التهنئة للمدير الفني في جو عائلي رائع بعد إحضار تورتة خاصة للاحتفال.

يستعد الفريق لمواجهة المصري التي ستقام الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر. المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة.حرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تقديم التهنئة للمدير الفني في جو عائلي رائع بعد إحضار تورتة خاصة للاحتفال.يستعد الفريق لمواجهة المصري التي ستقام الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

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