محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب عن تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي والتي ضمت النجم المصري محمد صلاح أساسيًا، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

جاء تشكيل الريدز كالتالي:-

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد – جوميز- فان دايك – روبيرتسون.

الوسط: هيندرسون – كيتا – فينالدوم.

الهجوم: تشامبرلين – محمد صلاح – فيرمينيو.

قائمة البدلاء: أدريان – فابينو – ديان لوفرين – ميلنر – ماني – لالانا – أوريجي.

ويسعي – ميلنر – ماني – لالانا – أوريجي.ويسعي ليفربول للفوز علي نظيره نوريتش سيتي في مباراة اليوم لتعزيز صدارته لدوري الإنجليزي حتي الأن بدون أي خسارةو برصيد 73 نقطة، وفي حالة فوز الريدز في الستة مبارايات القادمة سيحسم لقب الدوري.

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