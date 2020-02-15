وصول بعثة الزمالك إلى مطار عمان بالأردن

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل لمطار عمان بالأردن وذلك في طريق العودة لمصر بعد آداء

بطولة السوبر الأفريقي بالدوحة والذي توج به الفريق بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس الجمعة.سيمكث الفريق بمطار عمان لمدة ساعتين ترانزيت بعدها يتجه إلى القاهرة.

توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي أمس الجمعة، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.