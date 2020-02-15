رياضة | جريزمان يكشف مفاجأة بشأن علاقته مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يكشف مفاجأة بشأن علاقته مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة مفاجأة بشأن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق بعد مباراة البارسا مع خيتافي في الليجا.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

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وقال جريزمان في تصريحات صحفية : "‏في الحقيقة كُنا نعلم ان خيتافي فريق صعب لأنهم يضغطوا كثيراً، ‏وعلي ان اطور نفسي في القدم اليمنى بالمستقبل".

وأضاف : "‏مع ميسي كل واحد يعرف تحرك الاخر ونعن سعيدين سوياً"، وذلك ما قد ينفي التقارير الإسبانية التي أشارت أن العلاقة بين الثنائي متوترة للغاية.

وحصل انطوان جريزمان على جائزة أفضل لاعب في مباراة خيتافي بعد تسجيله هدف الفريق الأول في اللقاء.