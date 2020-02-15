رياضة | بعد فوز برشلونة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز برشلونة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي خيتافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وسجل هدفي نادي برشلونة كل من جريزمان في الدقيقة ٣٣ وسيرجي روبيرتو في الدقيقة ٣٩ بينما سجل هدف نادي خيتافي الوحيد أنخيل رودريجيز في الدقيقة ٦٦ لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى ٥٢ نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي خيتافي عند ٤٢ نقطة في المركز الثاني.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة برشلونة وخيتافي كالآتي:

١- ريال مدريد ٥٢ نقطة

٢- برشلونة ٥٢ نقطة

٣- خيتافي ٤٢ نقطة

٤- اتلتيكو مدريد ٤٠ نقطة

٥- إشبيلية ٣٩ نقطة

٦- فالنسيا ٣٨ نقطة

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٧- ريال سوسيداد ٣٧ نقطة

٨- فياريال ٣٥ نقطة

٩- أتلتيك بلباو ٣١ نقطة

١٠- غرناطة ٣٠ نقطة

١١- ليفانتي ٢٩ نقطة

١٢- أوساسونا ٢٨ نقطة

١٣- ريال بيتيس ٢٨ نقطة

١٤- ألافيس ٢٧ نقطة

١٥- بلد الوليد ٢٦ نقطة

١٦- أيبار ٢٤ نقطة

١٧- مايوركا ٢١ نقطة

١٨- سيلتا فيجو ٢٠ نقطة

١٩- ليجانيس ١٨ نقطة

٢٠- إسبانيول ١٨ نقطة