رياضة | خاص.. الأهلي يواجه صن داونز على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يواجه صن داونز على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن اللجنة الأمنية أكدت على إقامة مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي أقرت بخوض اللقاء على ستاد السلام وبحضور ١٠ ألاف مشجع.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"اللجنة الأمنية أكدت إقامة المباراة على ستاد السلام بحضور ١٠ ألاف مشجع لكن النادي لا يزال في اتصالات مع المسئولين لنقله لاستاد القاهرة.

وتابع :" الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنقل اللقاء لاستاد القاهرة ويبذل محاولات مع الجهات الأمنية لإقامة اللقاء بالجمهور الذي يريده الأهلي".

Advertisements

وواصل :"بالأمس تم إقامة حفل في الاستاد وبه ١٠٠ ألف متفرج والأمن قادر على تأمين مثلهم من الجماهير في مباراة كرة قدم".

وأتم حديثه :"نتمنى الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء الهام على ستاد القاهرة".

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم ٢٩ من فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.