رياضة | برشلونة يهزم خيتافي ويتنزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم خيتافي ويتنزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتقى برشلونة لصدارة الدوري الإسباني مؤقتاً مع ريال مدريد، بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على أرضية ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 24 من الدوري الإسباني.

جاء هدفي برشلونة عبر الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 33 والإسباني سيجيو روبيرتو في الدقيقة 39، بينما قلص أنخيل رودريجيز الفارق لخيتافي في الدقيقة 66.

دخل برشلونة شوط المباراة الأول بضغط كبير على عناصر خيتافي من أجل تسجيل هدف مبكر، يربك به حسابات المدرب خافيير بوردالاس.

تعرض نجم برشلونة جوردي ألبا لإصابة في الدقيقة 22، ليغادر الملعب ويشترك بدلاً منه جونيور فيربو.

رغم غياب النجم ليونيل ميسي عن التسجيل، إلا أنه لم يتوقف عن التمريرات الحاسمة، التي سجل جريزمان أولى أهداف المباراة بفضلها في الدقيقة 33.

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سريعاً جاء هدف برشلونة الثاني سريعاً في غضون ستة دقائق، عبر سيرجيو روبيرتو بمساعدة البديل جونيور فيربو.

في الشوط الثاني حاول فريق خيتافي تقليص الفارق، وهو ما تحقق في الدقيقة 66 عبر أنخيل رودريجيز بمساعدة زميله خيمي ماتا.

حاول فريق خيتافي تدارك الأمور وتسجيل هدف التعادل، إلا أن لاعبو خيتافي فشلوا في ذلك، في ظل سيطرة برشلونة على وسط الملعب.

أجري كيكي سيتيين تغييرين متأخرين بخروج أرثر ودخول راكيتيتش ثم خروج فاتي ودخول فيدال، من أجل إحكام السيطرة على وسط الملعب.

كالعادة تفوق برشلونة في الإستحواذ الذي بلغ 75% بمجموع تمريرات 685 تمريرة بنسبة 87% و11 تسديدة منها 5 على المرمى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 52، وهو نفس رصيد ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غداً، بينما يظل رصيد خيتافي عند االنقطة 42 في المركز الثالث.