رياضة | فوز قنا ومركز شباب سوهاج والبداري وهزيمة قوص في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز قنا ومركز شباب سوهاج والبداري وهزيمة قوص في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، والتي أسفرت نتائجها عن فوز فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم، المدير الفني للفريق، على نظيره فريق نادي المراغة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول، ليصل فريق نادي قنا للنقطة41 ويغرد منفردا بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المراغة عند 22 نقطة بالمركز السابع.

وعلى ملعب نادي الشبان المسلمين ، وقع فريق الشبان في فخ التعادل الإيجابي، أمام نظيره فريق نادي اخميم، بهدف لكل فريق، ليرفع فريق نادي الشبان المسلمين بالمرأغة رصيده للنقطة38 ويتسع الفرق بينه وبين نادي قنا المتصدر لخمسة نقاط، فيما رفع فريق اخميم رصيده للنقطة20 بالمركز الثامن.

وعلى ملعب نادي مكة المكرمة، حقق فريق مركز شباب سوهاج، فوزا صعبا على شباب سوهاج، بهدفين مقابل هدف، ليرفع مركز شباب سوهاج رصيده للنقطة26، يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مكة المكرمة عند النقطة 13 بالمركز العاشر.

ونجح نادي البداري، في تحقيق الفوز على فريق مركز شباب اهلي المنشأة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول، ليرفع البداري رصيده للنقطة 30 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد اهلي المنشأة عن 15 بالمركز التاسع.

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وواصل فريق نادي البيلينا انتصاراته، وحقق فوز صعب على فريق مركز شباب نجوع مازن، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول، ليرفع شباب البلينا رصيده للنقطة 23، يحتل بها المركز السادس، فيما تجمد رصيد نجوع مازن عند10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

واختتم مباريات الجولة، بمواجهة فريق نادي قفط، أمام نظيره فريق نادي قوص، والتي أقيمت بملعب الأول، وانتهت بفوز نادي قفط برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليرفع نادي قفط رصيده للنقطة34 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد نادي قوص عند النقطة 10 بالمركز الأخير.

ترتيب المجموعة الثانية

1_قنا 41 نقطة

2_شبان المراغة 36 نقطة

3_قفط 34. نقطة

4_البداري 30 نقطة

5_شباب سوهاج26 نقطة

6_البلينا 23 نقطة

7_نادي المراغة22 نقطة

8_اخميم 20 نقطة

9_اهلي المنشأة 15 نقطة

10_مكة المكرمة 13 نقطة

11_نجوع مازن 10 نقاط

12_نادي قوص 10 نقاط