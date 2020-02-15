رياضة | فوز سرس الليان والشرقية وغزل شبين وتعادل بلبيس وفاقوس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز سرس الليان والشرقية وغزل شبين وتعادل بلبيس وفاقوس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية فوزا مستحقا على حساب فريق دقادوس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار ةمباريات الجولة الـ 20 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

أحرز أهداف الفريق للشرقية، ياسر ابراهيم "هدفين" وحازم خالد هدف، ليرتفع رصيد أحفاد عرابي إلى 36 نقطة، بالمركز الثاني.

وحقق فريق سرس الليان الفوز خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب تلا بهدف سجله اللاعب محمد سعيد كشري في الدقيقة 5 للشوط الثاني، من ركلة حرة مباشرة.

فريق مركز شباب أبو حماد مع فريق فاقوس، بدون أهداف، كما تعادل فريق مركز شباب ديرب نجم، مع ضيفه فريق عرب الرمل بنفس النتيجة.

وحقق فريق غزل شبين فوزا مثيرا على حساب ضيفه فريق أبو كبير، بهدفين هدف، سجلهما، حيث تقدم أحمد سعيد للغزل، في الشوط الأول، ثم تعادل أبو كبير في الشوط الثاني من ركلة جزاء للاعب محمود محمد السيد، ونجح محمد حدوته في إضافة الهدف الثاني للغزل.

وسقط فريق بلبيس على ملعبه في فخ التعادل أمام فريق تعدل ميت خلف بهدف لكل منهما، حيث شهد الشوط الأول، تقدم بلبيس بهدف عن طريق أحمد أشرف، وفي الشوط الثاني، تعادل ميت خلف عن طريق اللاعب محمد صلاح .

وتعادل نادي ديرب نجم على ملعبه مع فريق ميت خاقان بهدف لكل منهما، تقدم محمود سامي، لفريق ديرب، في الشوط الثاني، ثم تعادل عبد الرحمن مجدي ريكو لفريق ميت خاقان من متابعة لركلة ركنية، وقام الحكم بطرد اللاعب محمد صبري لاعب ميت خاقان في الشوط الأول، الذي كان قد شهد تعادل الفريقين بدون أهداف.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 44 نقطة

2- الشرقية 36 نقطة

3- بلبيس 31 نقطة

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4- عرب الرمل 30 نقطة

5- شباب تلا 29 نقطة

6- غزل شبين 28 نقطة

7- فاقـوس 26 نقطة

8- ميت خاقان 25 نقطة

9- شباب ديرب 25 نقطة

10- ميت خلف 21 نقطة

11- شباب أبو حماد 20 نقطة

12- دقادوس 19 نقطة

13- أبو كبير 15 نقطة

14 ديرب نجم 14 نقطة